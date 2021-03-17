В списке – мэр Владимира Андрей Шохин, вице-губернатор Роман Годунин, а также заместители главы областной столицы Александр Максимов, Дмитрий Норихин и Сергей Сысуев.

Пять чиновников из Владимирской области примут участие в федеральной образовательной программе по подготовке управленческих кадров. В списке – мэр Владимира Андрей Шохин, вице-губернатор Роман Годунин, а также заместители главы областной столицы Александр Максимов, Дмитрий Норихин и Сергей Сысуев.Уроки пройдут в очном и в онлайн-форматах. Обучение включает в себя стажировку в Европе и Азии. Консультантами выступят специалисты ВЭБ.РФ и эксперты институтов развития по проектам городской экономики.«По итогам обучения в «Сколково» управленческие команды подготовят проект развития городской среды, который сможет претендовать на грант от ВЭБ.РФ», - уточнил заместитель владимирского градоначальника Сергей Сысуев.