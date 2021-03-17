Самые дорогостоящие - роза Адмирал , на которые город готов потратить около 80 тысяч рублей.

Владимир начинают готовить к цветочному сезону. Ежегодно владимирская мэрия заказывает десятки тысяч штук рассады и саженцев. В основном списке - ампельная петуния, традиционная пеларгония или герань, бегония, сальвия. Самые дорогостоящие - роза "Адмирал" , на которые город готов потратить около 80 тысяч рублей. А новинкой сезона станут ярко-красные садовые канны "Президент". Первые клумбы на улицах областного центра появятся к майским праздникам. В прошлом году город украшали 48 цветников на площади в 8 тыс. квадратных метров.