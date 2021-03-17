Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Дрожжин выразил благодарность жителю столицы, который проявил бдительность и помог спасти жизни троих детей...

Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Дрожжин выразил благодарность жителю столицы, который проявил бдительность и помог спасти жизни троих детей.11 февраля на территории поселения Сосенское гуляя с собакой, 25-летний мужчина увидел, как неизвестная выводит троих детей из машины, раздевает их и ведет в сторону лесополосы. Гражданин вызвал сотрудников полиции и проследовал за женщиной. Осознав, что детям угрожает опасность, он забрал младенца из ее рук и завернул в свою куртку, чтобы согреть его.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы забрали остальных детей и передали их бригаде скорой медицинской помощи. Задержанная гражданка была доставлена в следственные органы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Дрожжин выразил благодарность за твердую гражданскую позицию, проявленное неравнодушие к чужой беде и оказание своевременной помощи. Он наградил мужчину почетной грамотой и памятным подарком.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57