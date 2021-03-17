Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о риске нового топливного кризиса. По его словам, правительство тщательно следит за ситуацией с ценами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о риске нового топливного кризиса. По его словам, правительство тщательно следит за ситуацией с ценами.17 марта Счетная палата обнародовала отчет о своей работе за прошлый год. В документе говорится о том, что Россия может в скором времени столкнуться с кризисом. Ведомство не исключает, что рост розничных цен на топливо приведет к появлению социальной напряженности.Данные прокомментировал заместитель министра энергетики Павел Сорокин. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что ведомство не видит предпосылок для повторения кризиса с топливом 2018 года. Тогда власти были вынуждены принимать срочные меры для сдерживания цен.Слова Сорокина подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента сообщил , что ситуация на внутреннем рынке находится под контролем. Дмитрий Песков подчеркнул, что демпферный механизм не позволит ценам на топливо подскочить вверх.Демпферный механизм заработал в 2019 году. Его суть сводится к следующему. Если экспортная стоимость топлива выше российской, то государство компенсирует нефтяникам часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны.Ранее стало известно о. Цены на марку АИ-92 выросли до 55,7 тысячи рублей за тонну и таким образом побили рекорд, установленный в мае 2018 года. Тогда стоимость топлива составляла 55,43 тысячи рублей за тонну.