В ходе профилактических бесед полицейские подробно рассказали о пагубном влиянии наркотиков на человеческий организм...

Сотрудники отделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Восточное Измайлово, Новогиреево и Перово г. Москвы совместно со старшим оперуполномоченным ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Ольгой Жарковой приняли участие в Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».Полицейский посетили ребят из ГБПОУ "Экономико-технологический колледж № 22", а также учеников старших классов ГБОУ Школы №920 и ГБОУ Школы № 1798 с лекцией на тему: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ».В ходе профилактических бесед полицейские подробно рассказали о пагубном влиянии наркотиков на человеческий организм, о сильном ухудшении физического и психологического здоровья, мучающих депрессиях и возможных заболеваниях.Учащиеся внимательно слушали ход лекции, а после вместе с преподавателями поблагодарили сотрудников полиции.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73