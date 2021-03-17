При этом в декабре цифра выросла до 43 тысяч.

По данным Владимирстата, среднемесячная зарплата во Влаимирской области в 2020 году составила более 34 тысячирублей. При этом в декабре цифра выросла до 43 тысяч.Отметим, что в 33-ем регионе выросло число безработных. В декабре 2020 года на биржу труда встало почти на 600 человек больше, чем в декабре 2019.На начало 2021 года безработными официально признаны 25 тысяч человек, их которых 72% - жители городов. Добавим, что на трудоустройство у среднестатистического владимирца уходит 7,5 месяцев, а 20% ищут работу больше года.