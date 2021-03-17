В отопительный период температура теплоносителя может составлять от 70 до 115 градусов. В случае повреждений на коммуникациях это может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

В преддверии школьных каникул Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает населению, особенно детям и подросткам, о правилах поведения вблизи объектов коммунального хозяйства.В отопительный период температура теплоносителя может составлять от 70 до 115 градусов. В случае повреждений на коммуникациях это может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей. В случае выявления дефектов, отсутствия крышек люков, проседания грунта над теплотрассой, опасное место в целях безопасности обозначается специальными ограждениями. На объект оперативно выезжают ремонтные бригады, которые проводят восстановительные работы.При этом жителям не следует пренебрегать простыми правилами безопасности вблизи энергообъектов:- объяснять детям об опасности игры возле люков тепловых камер и подземных сооружений, возле надземных тепловых сетей;- отойти на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб;- не заходить за ограждения.В случае обнаружения незакрытых или повреждённых люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20.«Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к повреждённым объектам», - напоминают в филиале компании.