Бабушка была без верхней одежды.

Утром 16 января в селе Ковардицы Муромского района прохожие обнаружили на улице труп 92-летней пенсионерки. Об этом сообщают наши коллеги с портала «Муром.24».Замёрзшая насмерть женщина лежала в проулке. Бабушка была без верхней одежды.Полиция выясняет обстоятельства гибели бабушки.Со слов местных жителей, она жила вместе с родственниками, которые часто прикладывались к бутылке. Сообщается, что близкие не раз выгоняли пожилую женщину из дома и отбирали у неё пенсию.