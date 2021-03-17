В текущем годуна территории региона уже изъято более 90 поддельных денежных купюр.

В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного достоинства. В текущем году сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с территориальными подразделениями уже изъято более 90 поддельных денежных купюр. Следователями органов внутренних дел Владимирской области возбуждено более 75 уголовных дел, предусмотренных ст. 186 УК РФ.В феврале в ОМВД России по Юрьев-Польскому району от продавцов одного из сетевых магазинов поступило сообщение об обнаружении банкноты, номиналом 5000, с признаками подделки. Прибывшие оперативники задержали на месте 19-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека, у которых изъяли еще четыре аналогичные купюры.Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в отдел полиции.Экспертным заключением было подтверждено, что изъятые купюры не являются банковскими билетами Центрального банка России.В результате совместной работы оперативники и следователи установили, что фигуранты, жители Кольчугинского района, приобрели фальшивки через Интернет и заранее спланировали процесс незаконного сбыта. В Юрьев-Польский злоумышленники приехали на такси. Девушка, предварительно надев парик, вошла в магазин и предприняла попытку приобрести товар за фальшивые деньги, а молодой человек остался на улице, чтобы не привлекать внимание продавцов.Бдительность работников магазина, усомнившихся в подлинности купюры, и оперативное реагирование на поступившее сообщение со стороны сотрудников полиции способствовали задержанию злоумышленников.Также было установлено, что несколькими неделями ранее фигуранты уже сбыли две фальшивки во Владимире и одну – в Кольчугино.В настоящее время по всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег).В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде.Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.В начале марта текущего года сотрудниками УМВД России по городу Владимиру при содействии коллег из регионального УМВД задержан 19-летний местный житель. Молодой человек подозревается в четырех фактах сбыта фальшивых 5000 купюр.Фигурант приобрел фальшивки через сеть Интернет и в период с октября прошлого года по февраль текущего сбывал их, расплачиваясь за доставку еды курьерскими службами. В настоящее время злоумышленник арестован.В середине марте следователями СУ УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела по ст. 186 УК РФ, возбужденного в отношении 30 и 28-летнего приезжих граждан.Как сообщалось ранее, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на территории соседнего региона. В автомобиле, на котором они передвигались, полицейские обнаружили 69 поддельных денежных купюр.В ходе следствия установлено, что обвиняемые приобрели поддельные деньги через сеть Интернет, приехали во Владимир, где успели реализовать 13 подделок, купив мобильные телефоны у граждан. Оставшиеся фальшивки злоумышленники планировали сбыть в других регионах страны.По ходатайству следствия в отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приобретенные за фальшивые деньги мобильные телефоны полицейские изъяли.Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.УМВД России по Владимирской области напоминает:За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.