В текущем годуна территории региона уже изъято более 90 поддельных денежных купюр.
В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного достоинства. В текущем году сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с территориальными подразделениями уже изъято более 90 поддельных денежных купюр. Следователями органов внутренних дел Владимирской области возбуждено более 75 уголовных дел, предусмотренных ст. 186 УК РФ.
В феврале в ОМВД России по Юрьев-Польскому району от продавцов одного из сетевых магазинов поступило сообщение об обнаружении банкноты, номиналом 5000, с признаками подделки. Прибывшие оперативники задержали на месте 19-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека, у которых изъяли еще четыре аналогичные купюры.
Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в отдел полиции.
Экспертным заключением было подтверждено, что изъятые купюры не являются банковскими билетами Центрального банка России.
В результате совместной работы оперативники и следователи установили, что фигуранты, жители Кольчугинского района, приобрели фальшивки через Интернет и заранее спланировали процесс незаконного сбыта. В Юрьев-Польский злоумышленники приехали на такси. Девушка, предварительно надев парик, вошла в магазин и предприняла попытку приобрести товар за фальшивые деньги, а молодой человек остался на улице, чтобы не привлекать внимание продавцов.
Бдительность работников магазина, усомнившихся в подлинности купюры, и оперативное реагирование на поступившее сообщение со стороны сотрудников полиции способствовали задержанию злоумышленников.
Также было установлено, что несколькими неделями ранее фигуранты уже сбыли две фальшивки во Владимире и одну – в Кольчугино.
В настоящее время по всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 УК РФ (сбыт поддельных денег).
В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде.
Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
В начале марта текущего года сотрудниками УМВД России по городу Владимиру при содействии коллег из регионального УМВД задержан 19-летний местный житель. Молодой человек подозревается в четырех фактах сбыта фальшивых 5000 купюр.
Фигурант приобрел фальшивки через сеть Интернет и в период с октября прошлого года по февраль текущего сбывал их, расплачиваясь за доставку еды курьерскими службами. В настоящее время злоумышленник арестован.
В середине марте следователями СУ УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела по ст. 186 УК РФ, возбужденного в отношении 30 и 28-летнего приезжих граждан.
Как сообщалось ранее, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на территории соседнего региона. В автомобиле, на котором они передвигались, полицейские обнаружили 69 поддельных денежных купюр.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые приобрели поддельные деньги через сеть Интернет, приехали во Владимир, где успели реализовать 13 подделок, купив мобильные телефоны у граждан. Оставшиеся фальшивки злоумышленники планировали сбыть в других регионах страны.
По ходатайству следствия в отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приобретенные за фальшивые деньги мобильные телефоны полицейские изъяли.
Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.
УМВД России по Владимирской области напоминает:
За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.