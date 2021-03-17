По Балашихе прогуливалась мать с двухлетней девочкой в коляске. В какой-то момент на них с высоты четвертого этажа обрушился снег, передает . В больнице врачи обнаружили у ребенка различные ..

По Балашихе прогуливалась мать с двухлетней девочкой в коляске. В какой-то момент на них с высоты четвертого этажа обрушился снег, передает "". В больнице врачи обнаружили у ребенка различные травмы, среди которых – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.Выяснилось, что пострадавшая – подданная Великого герцогства Люксембург. У ее родителей двойное гражданство. Семья постоянно живет в Европе, в Балашихе они поселились в гостинице.