В феврале во Владимирской области сократилась смертность и количество избыточных летальных исходов.

В феврале во Владимирской области сократилась смертность и количество избыточных летальных исходов.В феврале во Владимирской области зарегистрировано 1 968 смертей, что на 275 случаев больше, чем в среднем за пять лет. Избыточная смертность по сравнению с февралём 2020 года составила 280 летальных исходов. При этом от коронавируса в этом месяце скончались всего 187 человек.По сравнению с январём показатель избыточных смертей сократился на четверть. В первом месяце 2021 года ЗАГСы зафиксировали 2526 летальных случаев.При этом в феврале количество смертей, которые не покрываются коронавирусом составило 88, а в январе - 296.