В одном из гаражей в подмосковном городе Талдом полиция обнаружила целую лабораторию по производству наркотиков, передает сайт . Владел помещением 27-летний житель Москвы. У него в квартире ..

В одном из гаражей в подмосковном городе Талдом полиция обнаружила целую лабораторию по производству наркотиков, передает сайт "". Владел помещением 27-летний житель Москвы. У него в квартире на улице Победы нашли свыше 800 граммов мефедрона.