В одном из гаражей в подмосковном городе Талдом полиция обнаружила целую лабораторию по производству наркотиков, передает сайт . Владел помещением 27-летний житель Москвы. У него в квартире ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2021-v-garazhe-pod-moskvoj-nashli-narkolaboratoriyu.html" target="_blank">В гараже под Москвой нашли нарколабораторию</a> - В одном из гаражей в подмосковном городе Талдом полиция обнаружила целую лабораторию по производству наркотиков, передает сайт . Владел помещением 27-летний житель Москвы. У него в квартире ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-03-2021-v-garazhe-pod-moskvoj-nashli-narkolaboratoriyu.html]В гараже под Москвой нашли нарколабораторию[/url] - В одном из гаражей в подмосковном городе Талдом полиция обнаружила целую лабораторию по производству наркотиков, передает сайт . Владел помещением 27-летний житель Москвы. У него в квартире ..