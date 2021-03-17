ЧП произошло в селе Фоминки Гороховецкого района 17 марта около 15:30. Огнеборцы оперативно прибыли на место. Из двухквартирного дома шел дым. Пожарные не дали огню распространиться и потушили

ЧП произошло в селе Фоминки Гороховецкого района 17 марта около 15:30. Огнеборцы оперативно прибыли на место. Из двухквартирного дома шел дым. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пожар на 2 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили дом 16 человек и 5 единиц техники. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.