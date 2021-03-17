Это его восьмая ходка по статье о педофилии.

В Гусь-Хрустальном за насильственные сексуальные действия в отношении детей 79-летний педофил приговорён к 8 годам колонии. За совращение малолетних он был осуждён уже семь раз и имеет диагноз – нездоровое влечение к детям.После освобождения из тюрьмы он жил в многодетной семье своих родственников и часто захаживал в гости к другой многодетной матери-одиночке. Женщина оставляла его наедине со своими детьми. В результате злоумышленник изнасиловал шестилетнюю девочку.Теперь его ждёт колония строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.