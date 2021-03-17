В преддверии каникул профилактические мероприятия проходят в разных школах района.

В преддверии каникул инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений района, напомнив школьникам правила безопасного поведения на дорогах.Сотрудники полиции напомнили учащимся правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода, привели примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали несовершеннолетние пешеходы. Полицейские разъяснили ребятам, как себя вести, чтобы избежать опасных ситуаций.Особое внимание было уделено темам использования световозвращающих элементов и пассивных средств защиты – детских удерживающих устройств и ремней безопасности.Для закрепления полученных знаний школьникам показали обучающие фильмы, герои которых собственным примером продемонстрировали безопасное поведение на проезжей части, а также рассказали, как не допустить самых распространенных ошибок, которые приводят к неприятным последствиям.В ходе встреч учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение. На каждый задаваемый вопрос школьники получили от правоохранителей подробный ответ.