79-летний пенсионер признан виновным в насильственных действиях сексуального характера. Судом установлено, что пожилой мужчина жил у родственников в Гусь-Хрустальном районе. Он уже 7 раз был

79-летний пенсионер признан виновным в насильственных действиях сексуального характера. Судом установлено, что пожилой мужчина жил у родственников в Гусь-Хрустальном районе. Он уже 7 раз был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за насильственные действия в отношении малолетних, а также имел соответствующий медицинский диагноз. Впрочем, это не помешало ему жить в многодетной и, как