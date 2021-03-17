Предметов, представляющих общественную опасность, обнаружено не было. Информация о возможно существующей угрозе не подтвердилась...

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 38-летнего жителя Орловской области, сообщившего заведомо ложные сведения о якобы существующей угрозе на станции столичного метро.В дежурную часть Управления внутренних дел поступила информация о том, что на станции метро «Косино» Некрасовской линии неизвестный мужчина, осуществив звонок на колонне экстренного вызова, сообщил о якобы существующей угрозе в Московском метро.В ходе проверки предметов, представляющих общественную опасность, обнаружено не было. Информация о возможно существующей угрозе не подтвердилась.Подозреваемый, 38-летний приезжий, был задержан полицейскими патрульно-постовой службы, осуществляющими охрану общественного порядка на станции, и доставлен в отдел. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить мотивы своего поступка не смог.Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18