Земли сельскохозяйственного назначения в Собинском районе были захламлены птичьим пометом. Об этом сообщают в Россельхознадзоре. Как выявило надзорное ведомство, на двух участках

Земли сельскохозяйственного назначения в Собинском районе были захламлены птичьим пометом. Об этом сообщают в Россельхознадзоре. Как выявило надзорное ведомство, на двух участках сельхозназначения более 230 гектаров обнаружены места складирования птичьего помета на площади больше 12 гектаров. Для исследования надзорщики отобрали 102 почвенных образца. Как оказалось, под слоем помета не было никакого изолирующего материала. Так что