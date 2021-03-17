Согласно проведенному исследованию изъятый револьвер переделан самодельным способом из сигнального револьвера модели Р-2...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ломоносовскому району г. Москвы задержали подозреваемого в незаконном изготовлении оружия.В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на револьвер.Согласно проведенному исследованию представленный револьвер переделан самодельным способом из сигнального револьвера модели Р-2 путем удаления штифта из канала ствола и установки дополнительных втулок в каморы барабана и во внутреннюю часть ствола и относится к категории нестандартного, короткоствольного, гладкоствольного огнестрельного оружия. Револьвер пригоден для стрельбы стандартными патронами калибра 5,6 мм, в том числе и представленными патронами калибра 5,6 мм.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения оружия.По данному факту дознавателем ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56