Очередной частный дом во Владимирской области сгорел вечером 16 марта. На этот раз огонь уничтожил жилище в селе Небылое Юрьев-Польского района. На место прибыли пожарные подразделения. Дом

Очередной частный дом во Владимирской области сгорел вечером 16 марта. На этот раз огонь уничтожил жилище в селе Небылое Юрьев-Польского района. На место прибыли пожарные подразделения. Дом полыхал открытым пламенем по всей площади. Огнеборцы не дали пламени перекинуться на соседнее здание. Пожар был ликвидирован на 48 метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 10 человек. Причину