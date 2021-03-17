На сегодняшний день рассматриваются два варианта размещения монумента: на улице Луначарского и на улице Мира

Очередное заседание рабочей группы по вопросу установки в областном центре памятника великому князю Владимирскому Андрею Боголюбскому состоялось во Владимире.На сегодняшний день рассматриваются два варианта размещения монумента: на улице Луначарского и на улице Мира – между областной администрацией и новым зданием арбитражного суда. Этот участок составит со сквером имени 75-летия Владимирской области единый ансамбль. Через дорогу располагается парк у Дворца детского (юношеского) творчества, который также запланирован к благоустройству. Это позволит создать единое культурное пространство, куда отлично впишется памятник Андрею Боголюбскому.Жителям областного центра для выбора будут предложены оба варианта, голосование пройдёт на официальном сайте администрации города Владимира. Его планируется завершить к началу мая. После определения места будет объявлен повторный конкурс на проект памятника, так как, по единому мнению членов рабочей группы, выбранный по итогам конкурса 2012 года вариант монумента не впишется ни в одно из предлагаемых мест его размещения. К тому же, при разработке нового проекта памятника нужно будет учесть и дизайн-проект выбранной территории.Напомним, конкурс на лучший проект памятника князю Андрею Боголюбскому был объявлен в июне 2011 года. В нём приняли участие известные архитекторы, из девяти отобранных работ в финал прошли две. Один проект памятника был создан скульптором Ильёй Шаниным и архитектором Яковом Борисовым, второй – скульптором Игорем Черноглазовым и архитектором Евгением Усенко. В конце мая 2012 года конкурсная комиссия отдала предпочтение работе Игоря Черноглазова и Евгения Усенко.