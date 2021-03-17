В лидерах рейтинга оказались Санкт-Петербург, Москва и Ленинградская область.

Федеральная служба по надзору в сфере образования представила результаты оценки регионов по качеству образования. Они собраны на .Лучше всего себя показали: Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Калининградская и Ярославская области. Результаты Владимирской - всего чуть меньше 48 баллов из ста - однако, не самые худшие: Забайкальский край набрал меньше 20-ти баллов.Оценка шла по трем критериям: обучение в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов.