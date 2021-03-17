Злоумышленники уже начали разбирать авто, чтобы продать его на запчасти.

13 марта текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже автомобиля.Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что днем ранее её молодой человек направлялся из Судогды во Владимир, когда произошла поломка. Проезжавший мимо водитель помог завести авто, однако во Владимире оно вновь сломалось. Молодой человек оставил транспортное средство вместе с ключами в одном из дворов областного центра. Вернувшись на следующий день, автомобиль он не обнаружил.Сумма причиненного ущерба составила около 120 000 рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по горячим следам по подозрению в причастности к совершению кражи автомобиля задержали 24-летнего жителя Владимира и 21-летнего жителя Селивановского района.Установлено, что один из задержанных ранее помогал молодому человеку потерпевшей исправить поломку на дороге, затем проследовал за ним во Владимир и, после очередной поломки, отозвался на просьбу и отвез молодого человека в Судогду.Обратив внимание, что ключи от чужого автомобиля остались в салоне, фигурант вместе с приятелем перегнали автомобиль в гараж в Селивановский район и к моменту задержания частично разобрали. Некоторые комплектующие один из злоумышленников использовал для ремонта своего автомобиля, оставшиеся готовились к продаже.В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.