Минэкономразвития выпустило официальные разъяснения, касающиеся завершающего этапа программы «коронавирусного» кредитования.

Накануне Министерство экономического развития Российской Федерации выпустило официальные разъяснения, касающиеся завершающего этапа программы льготного, так называемого «коронавирусного», кредитования. В памятке выделены условия списания банком задолженности по кредитному договору, процедура определения объема списания, а также алгоритм действий заёмщика в случае несогласия с решением банка. Говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алла Матюшкина.- Предпринимателям надо обратить внимание. Мы вступаем в пору списания кредитов двухпроцентных. Вчера Минэкономразвития РФ опубликовал правила, по которым будет проводится списание, куда предприниматель может пожаловаться. Мы сейчас оперативно разместим эту информацию на нашем сайте, передадим общественным помощникам в районы для максимального доведения до сведений предпринимателей региона.Кроме того, министерство разъяснило, что суммы списанной задолженности по кредитному договору, включая начисленные проценты, не учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.Ольга Романова