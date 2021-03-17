Кризис отрасли. Что происходит в общественном транспорте Владимира? Утренний мониторинг сегодня провели представители мэрии, горсовета и Общественной Палаты. Какие предложения ждут от перевозчиков? И почему по- прежнему в тесноте, и в обиде?

Кризис отрасли. Что происходит в общественном транспорте Владимира? Утренний мониторинг сегодня провели представители мэрии, горсовета и Общественной Палаты. Какие предложения ждут от перевозчиков? И почему по- прежнему "в тесноте, и в обиде"?Проверка, что называется , "на выезде". Ранним утром. В пик пассажиропотока. Соблюдаются ли интервалы движения? Сколько машин на маршрутах? Выясняют представители администрации, депутатского корпуса, общественников. О том, что сфера общественных перевозок переживает острый кризис, пассажиры ощутили на себе. Причем, все.Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира:- Мы все жители города, поэтому, наверное все проблемы испытываем, и депутаты, не надо думать, что все ездят на персональных автомобилях, они перемещаются и на общественном транспорте. Проблема, конечно, понятна. Обращений от жителей очень много.Дмитрий Жученко, секретарь Общественной палаты г.Владимира:- Людей беспокоят следующие вопросы. Это прежде всего изменение частоты хождения транспорта. К этому подводят объективные и субьективные причины.Разумеется, утром автобусы заполнены полностью. Сложно, по словам многих владимирцев, уехать и вечером. У некоторых горожан, утомленные затянувшимся автобусным кризисом, сдают нервы. Так все соцсети обошло видео "кулачных боев" в салоне.С марта на рынок пассажироперевозок вышли новые игроки. Но что изменилось?В управлении транспорта и связи уверяют: мониторинг ведут постоянно. Это и контроль подвижного состава, интервалов, пассажиропотока. Трудности есть. Кстати, Дуброва сейчас временно лишена и троллейбусного сообщения. Причина- ДТП. Водитель иномарки снес столбы линий электропередачи. В результате нарушена контактная сеть для "рогатых машин". Так что трудности есть, не скрывает Юрий Иванов.Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи администрации г. Владимира:- Троллейбусы первый и пятый разворачиваются в районе 1001-ой мелочи на проспекте Ленина. Работы по восстановлению контактной сетиведутся. Сегодня будут установлены опоры. Но нужно, чтобы эти опоры встали, чтобы бетон схватился. После этого движение будет восстановлено в полном объёме.АДМ, которая победила бы в конкурсе "дайте жалобную книгу", ОКТО, Владимирпассажиртранс... По словам проверяющих, недавно за круглым столом встретились представители мэрии, депутаты и перевозчики. На этой неделе транспортные компании должны представить детальный план "работы над ошибками". Как заметили сегодня: "пассажиры- не должны страдать". А вот владимирцы продолжают жаловаться на состояние автобусов. Грязные окна не в счёт. Один из 25-ых - их кстати, сейчас 10 на линии, вновь вышел из строя буквально на ходу. Кое-как дотянув до очередной остановки.- Какой должны быть скорость? 60? А этот как едет, ну 30 наверное.Этому автобусу пришлось высадить пассажиров на остановке "Горячий хлеб". И эти вынужденные пересадки энтузиазма не добавляют. Сбой, по словам пассажиров, очевиден. В отрасли- острейший кадровый голод. Элементарно не хватает водителей. Перевозчики- исполнители муниципальных контрактов- должны предоставить варианты "его утоления".Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира:- Они должны сделать упор на разрешение этой проблемы. Раз они об этом говорят. Будут ли это дополнительные выплаты водителям?Чтобы сфера работала как часы- в нынешних условиях пока "утопичное пожелание", говорят пассажиры. Минимальный комфорт и НЕопоздания на работу- хотя бы для начала.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".