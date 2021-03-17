Движение по улице Луначарского открыли. Напомним, движение перекрывали из-за порыва на теплосети. Сперва в середине февраля энергетики обнаружили дефект на теплотрассе возле дома №13.

Движение по улице Луначарского открыли. Напомним, движение перекрывали из-за порыва на теплосети. Сперва в середине февраля энергетики обнаружили дефект на теплотрассе возле дома №13. Сперва ремонтные работы приостановили из-за морозов. Завершили их в 20-х числах февраля, когда потеплело. В начале марта на Луначарского произошел ещё один порыв. Он был в другом месте, его также устранили.