При этом 8395 человек получили оба компонента вакцины «Спутник V».

Во Владимире на 17 марта от коронавируса привились 20720 горожан, из которых 8395 человек получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в семи медучреждениях.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.