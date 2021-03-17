Пешеходный мост закрыли для прохода, пояснили в мэрии Владимира. В соцсетях жители города предположили, что подтаявший снег мог подмыть опоры моста. В итоге полотно перехода провалилось.

Пешеходный мост закрыли для прохода, пояснили в мэрии Владимира. В соцсетях жители города предположили, что подтаявший снег мог подмыть опоры моста. В итоге полотно перехода провалилось. Пешеходный мост идет параллельно с федеральной М-7, но принадлежит он к городской территории. Владимирские власти заявили, что о проблеме знают и думают, как её решить. Сейчас выясняются причины инцидента