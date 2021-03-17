Сегодня планируют установку новых опор контактной сети на Верхней Дуброве, об этом сообщили в мэрии. Устранение последствий аварии займёт ещё несколько дней. Движение троллейбусов 1 и 5

Сегодня планируют установку новых опор контактной сети на Верхней Дуброве, об этом сообщили в мэрии. Устранение последствий аварии займёт ещё несколько дней. Движение троллейбусов 1 и 5 маршрутов до конечной остановки “Улица Фатьянова” должны возобновить к началу следующей недели. Пока эти троллейбусы доезжают только до проспекта Ленина. Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи г.