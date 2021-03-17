Владимирский областной суд защитил права вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Прокурор города Владимира обратился в суд с иском к Управлению Пенсионного фонда в областном центре Владимире о назначении вдове ветерана Великой Отечественной войны единовременную выплату в размере 75 000 рублей в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.Фрунзенского районный суд отказал в удовлетворении исковых требований, посчитав. что у вдовы не возникло право на получение соответствующей выплаты, поскольку Указ Президента РФ от 07.02.2020 распространяется только непосредственно на инвалидов и участников войны, а супруг истицы, участвующий в боевых действиях по ликвидации националистического подполья на территории Литвы, непосредственно участником событий на фронтах Великой Отечественной не являлся. Посчитав выводы районного суда основанными на ошибочном толковании норм материального права, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда признала судебный акт незаконным и необоснованным.Судом установлено, что умерший супруг женщины относится к ветеранам – участникам Великой Отечественной войны. Являясь вдовой умершего ветерана, пенсионерка относится к кругу лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента РФ и имеет право на получение единовременной выплаты.Апелляционным определением решение районного суда отменено, по делу постановлено новое решение, которым исковые требования прокурора удовлетворены полностью.На Управление Пенсионного фонда возложена обязанность произвести единовременную выплату в сумме 75 000 рублей.