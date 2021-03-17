Правда, асфальтовое покрытие будет восстановлено позднее.

Во Владимире в полном объёме восстановлено движение транспорта на улице Луначарского, пострадавшей из-за порыва трубопровода. Правда, асфальтовое покрытие будет восстановлено позднее. Это связано с задержками в поставке асфальта, сообщили в компании «Т Плюс».Напомним, ремонтные работы на магистрали на улице Луначарского велись с 15 февраля. На время морозов их приостанавливали. 3 марта Владимирский филиал «Т Плюс» магистрального трубопровода. 19 жилых домов и 24 здания. Сотрудник энергокомпании при проведении работ на теплотрассе. Владимирские медики стабилизировали его состояние, продолжил он лечение в Нижегородском ожоговом центре.