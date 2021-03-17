Маршрут организован до окончания ремонта двух опор ЛЭП, которые снесли на улице Верхняя Дуброва на минувшей неделе.

Во Владимире с 18 марта введут временный автобусный маршрут № 5 «Т». Городской транспорт будет курсировать от улицы Фатьянова до Рябинки. Маршрут организован до окончания двух опор ЛЭП, которые на улице Верхняя Дуброва на минувшей неделе. Стоимость поездки во временном автобусе составит 23 рубля.Льготы и проездные билеты будут действовать. График следования автобусов - с 7:00 до 19:00.Напомним, что из-за ДТП троллейбусы №1 и №5 теперь до проспекта Ленина.