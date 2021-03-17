Обладатели медали Орлова получат в 2021 году единовременную выплату в 10 тысяч рублей. 392-м медикам деньги выделят в три этапа – поквартально. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал

Обладатели медали Орлова получат в 2021 году единовременную выплату в 10 тысяч рублей. 392-м медикам деньги выделят в три этапа – поквартально. Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал глава региона Владимир Сипягин. Получат поддержку 163 врача, 189 человек из числа среднего медперсонала и 40 младших медицинских работников. Владимир Сипягин, губернатор области В названии