Средства пойдут на отлов и содержание.

На 2021 год во Владимирской области на отлов и содержание бездомных животных выделили 17,2 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом цифра не изменилась. При этом во Владимире финансирование сократилось с 6,3 до 4,5 млн рублей. Высвободившиеся деньги «раскидали» по другим муниципалитетам.Говоря о создании приютов для безнадзорных четвероногих, можно отметить, что один должен появиться в Собинке. На него выделили 21 млн рублей. Второй – в Суздальском районе, на деньги частных инвесторов.Всего во Владимирской области работает четыре приюта: муниципальный в Гусь-Хрустальном; частные «Атлант» и «Валента» во Владимире; «Последний шанс» в Сновицах.Отловом бродячих братьев наших меньших занимаются 11 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Владимирской, Нижегородской, Московской, Тульской и Калужской областей. В 2020 году они поймали 872 особи.Напомним, что в начале 2021 года заботу о бесхозяйных животных переложили с городов и районов на департамент ветеринарии.