На эти цели направят 170,2 млн рублей.

В 2021 году во Владимирской области на обеспечение молодых семей доступным и комфортным жильём направят 170,2 млн рублей. Планируется, что мерой поддержки воспользуются более 200 пар. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Участниками программы могут стать семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Многодетные ячейки общества обладают первоочередным правом на получение сертификата. Для включения в списки следует обращаться в местную администрацию.«Для семей с детьми размер социальной выплаты составляет 35 % от стоимости жилья, 30 % – для бездетных пар», - пояснили в пресс-службе.В департаменте архитектуры и строительства уточнили, что в среднем размер выплаты в последнее время составляет 799 тысяч рублей.