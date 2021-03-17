Опасность в работе с такими организациями заключается в том, что они не поднадзорны Банку России, могут менять условия договора, назначать любую кредитную ставку, досрочно требовать возврат долга.

В 2020 году Банк России выявил 821 организацию, которые нелегально выдавали кредиты. При этом три таких займодателя зарегистрированы во Владимирской области.«Структуры работали в форме ООО, ИП или как интернет-проекты, но не являлись ни банками, ни микрофинансовыми организациями, ни кооперативами», - сообщили в пресс-службе отделения Банка России во Владимире.Опасность в работе с такими организациями заключается в том, что они не поднадзорны Банку России, могут менять условия договора, назначать любую кредитную ставку, досрочно требовать возврат долга.При этом «пробить» компанию на предмет её легальности можно на сайте Банка России, а также через мобильное приложение «ЦБ онлайн», которым и призывают пользоваться в БР прежде, чем взять деньги в долг у сомнительных лиц.