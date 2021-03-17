Опасность в работе с такими организациями заключается в том, что они не поднадзорны Банку России, могут менять условия договора, назначать любую кредитную ставку, досрочно требовать возврат долга.
В 2020 году Банк России выявил 821 организацию, которые нелегально выдавали кредиты. При этом три таких займодателя зарегистрированы во Владимирской области.
«Структуры работали в форме ООО, ИП или как интернет-проекты, но не являлись ни банками, ни микрофинансовыми организациями, ни кооперативами», - сообщили в пресс-службе отделения Банка России во Владимире.
Опасность в работе с такими организациями заключается в том, что они не поднадзорны Банку России, могут менять условия договора, назначать любую кредитную ставку, досрочно требовать возврат долга.
При этом «пробить» компанию на предмет её легальности можно на сайте Банка России, а также через мобильное приложение «ЦБ онлайн», которым и призывают пользоваться в БР прежде, чем взять деньги в долг у сомнительных лиц.