В области продолжается VI региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). В Муроме соревнуются те, кто собирается быть педагогами и воспитателями.

В области продолжается VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В Муроме соревнуются те, кто собирается быть педагогами и воспитателями.Компетенция "Дошкольное воспитание". В роли воспитателей - участники VI регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Направление юниоры. Алине Ткаченко из села Молотицы всего четырнадцать, но свой выбор она уже сделала. Говорит, помог чемпионат.Алина Ткаченко , участник VI регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (Муром):- Я хочу связать свою жизнь с воспитателем, либо с учителем в профессии. Мы работали с волонтерами. Мне очень понравилось. Волонтеры такие подвижные, активные.Чемпионат уже четвертый год проводится на базе Муромского педагогического колледжа. В компетенции "Дошкольное воспитание" два направления - основной состав и юниоры, среди которых дети от 14 до 16 лет. Данную компетенцию представляют участники из Владимира, Юрьев-Польского, Петушков и Мурома.Анна Горшкова, главный эксперт на чемпионате по компетенции "Дошкольное воспитание" - Юниоры:- На Чемпионате дети будут выполнять три задания. Именно сегодня они подготовили и продемонстрировали модуль "С" - организация различных видов деятельности и общение детей. Несмотря на столь юный возраст наши дети добиваются отличных результатов.В рамках регионального чемпионата проводятся соревнования и в компетенции "Преподавание музыки в школе." Заданий несколько. Каждое представляет кластер профессиональных и общекультурных компетенций, предъявляемых учителю музыки на современном этапе образования.Антонина Зарипова, директор Муромского педагогического колледжа, кандидат педагогических наук:- Колледж выбран не случайно, потому что у нас очень хорошая база. В историческом прошлом у нас создавались специализированные центры компетенции.И еще одна компетенция "Физическая культура, спорт и фитнес". В ней также впервые соревновались юниоры. Школьники должны были не только показать свои спортивные навыки, но и подготовить фильм-презентацию. Причем, чтобы потом его можно было использовать для занятий с конкретным человеком.Иван Гогин, участник VI регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (Муром):- Это очень интересный конкурс.Тут открываются много возможностей, и можно открыть себе дорогу в будущее, просто поучаствовав в этом конкурсе.Компетенция "Физическая культура, спорт и фитнес" включает 5 модулей. Один из них - привлечение разных возрастных групп населения к здоровьесбережению.Людмила Самохвалова, главный эксперт компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес":- Эти соревнования прежде всего показывают готовность наших студентов к своей работе, к дальнейшей работе, их профессиональные умения и навыки выявляются.Чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) завершится 19 марта.Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.