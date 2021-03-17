В составе регионального оргкомитета предварительного голосования Единой России большинство - общественники. Состав утвердили на заседании 15 марта, сообщил сегодня журналистам председатель оргкомитета Вячеслав Картухин.

В составе регионального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" большинство - общественники. Состав утвердили на заседании 15 марта, сообщил сегодня журналистам председатель оргкомитета Вячеслав Картухин.Состав регионального оргкомитета предварительного голосования:1) Киселев Владимир Николаевич, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, замещает государственную должность Владимирской области, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;2) Картухин Вячеслав Юрьевич, директор Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель Секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;3) Егоров Денис Сергеевич, Руководитель Регионального исполнительного комитета Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель руководителя регионального Волонтерского центра;4) Адулова Татьяна Владимировна, Первый заместитель Руководителя Регионального исполнительного комитета Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представитель местного отделения города Владимира;5) Гулина Анастасия Игоревна, Заместитель Руководителя Регионального исполнительного комитета Владимирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представитель первичного отделения № 471;6) Сдобникова Татьяна Алексеевна, Директор ГБУК ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член регионального совета Сторонников, член Общественной палаты Владимирской области;7) Рыбина Мария Анатольевна, Руководитель местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» Кольчугинского района, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель руководителя ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», руководитель Волонтерского центра Кольчугинского района;8) Кочеляева Анна Юрьевна, Первый заместитель Председателя общественной организации «Милосердие и Порядок», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;9) Аннин Анатолий Геннадьевич, Заместитель директора ВФ РАНХиГС, профессор кафедры государственного и муниципального управления ВФ РАНХиГС, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Общественной палаты Владимирской области;10) Малышев Валерий Дмитриевич, пенсионер, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета, Председатель Совета Владимирского областного отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;11) Нестеров Андрей Николаевич, Руководитель группы советников постоянного комитета Законодательного Собрания контрольно-аналитического управления аппарата Законодательного Собрания Владимирской области, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Президент Владимирского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития;12) Осипов Иван Дмитриевич, Председатель региональной контрольной комиссии, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Президент Благотворительного Фонда "Неравнодушные Сердца", участник волонтерского проекта #МыВместе в рамках работы Волонтерского центра регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса;13) Курненкова Любовь Алексеевна, «беспартийный», Председатель Правления Владимирской региональной общественной организации «Центр профессиональной поддержки материнства и детства «Мамина Радость»;14) Лопанова Ирина Михайловна, Педагог Владимирского базового медицинского колледжа, «беспартийный», руководитель направления волонтеры-медики во вторую волну пандемии в рамках работы Волонтерского центра регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса;15) Полуэктов Сергей Сергеевич, военный пенсионер, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» — ВРО ООО «СПР»;16) Мальянов Сергей Вячеславович, Заместитель главного редактора по редакционно-издательским вопросам РИГАУ "Газета "Владимирские Ведомости", «беспартийный», представитель СМИ.Также определены требования к участникам праймериз. Кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности. Узнать больше о предварительном голосовании можно на . Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии в середине июня.Председатель оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Вячеслав Картухин:- Мы рассчитываем, что преимущественное право , приоритет при дальнейшем участии в основных выборах будет отдан тем , кто выиграл непосредственно праймериз. Здесь задача кандидатов отработать таким образом, чтобы получить максимальную поддержку жителей Владимирской области по этой процедуре.Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг».