Добровольцев ждут, им доверяют, их благодарят.

Ровно год движению #МыВместе. По каким направлениям работали волонтёры в нашем регионе? Сколько человек получили реальную помощь? И каким будет новый формат движения?Под хэштегом #МыВместе - и год назад, и сейчас. Волонтёры доказали: добро тоже может быть оружием. Пополнив «антиковидный арсенал». Алёна и Марина вновь спешат к одной из своих подопечных. Время находят всегда, несмотря на работу и другую «общественную нагрузку».Добровольцев ждут, им доверяют, их благодарят. Коронавирус стал своеобразной проверкой и на человечность. Марина Тарновская в ряды волонтёров акции #МыВместе влилась во время самого жёсткого карантина.Марина Тарновская, волонтёр, участница акции #МыВместе: «Присоединилась к движению, потому что сил не было дома сидеть. Было очень тяжело. Я познакомилась с классными ребятами. И мне очень понравилось ходить к людям, которые нуждались в помощи».Лидия Ивановна Гусева - ветеран труда, инвалид первой группы. Даже по квартире передвигается с трудом. И признаётся: «девушек-волонтёров ждёт как родных». У неё самой из близких - только сестра в другом городе. Добровольцы поддержали в самое непростое время, делают это и сегодня.Лидия Гусева, ветеран труда, инвалид 1-ой группы: «Приносили лекарства, без них я не могу. Ну и конечно, оплачивали платёжки, потому что из дома я не выхожу. Народ стал помягче, иногда даже соседи спросят , а может, что надо».От уборки квартиры, походов в магазин и аптеку до главного - искреннего общения. Насколько последнее ценно, доказала изоляция, уверена доброволец Алёна Бойкова. Своих подшефных волонтёры регулярно поздравляют с праздниками. Даря не только подарки, сделанные своими руками, но и главное - внимание.Алёна Бойкова, участница акции #МыВместе, координатор команды «Молодёжка ОНФ» во Владимирской области: «Мы поняли, что команда «Молодёжки ОНФ» очень сплочённая. Как только появился штаб #МыВместе, мы сразу включились в работу. И стали выполнять заявки. Мы старались. И у нас действительно дружная команда».Акция #МыВместе - это реальные судьбы, подчёркивает Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ.Доставка благотворительной помощи - бесплатных продуктовых наборов, столь дефицитных в тот момент защитных масок. Их передавали в семьи, больницы, некоммерческим организациям. Направлений множество: от психологической помощи до автоволонтёрства. Медиков доставляли к пациентам, а добровольцы развозили добровольцев.Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ во Владимирской области: «Акция #МыВместе - она не о том, что надо обязательно делать добро, а о том, что хочется делать добро. Под наши знамена добровольческого движения во Владимирской области встали больше двух тысяч человек. Это официально те, кто зарегистрировался как волонтёр на официальном портале».Михаил Мойсеянчик - один их тех, кто весной прошлого года фактически обошёл весь Владимир. Брал в работу по несколько заявок, в разных районах. Пандемия показала: особенно уязвимы престарелые и одинокие люди. И сегодня Михаил вспоминает одну из историй. В районе улицы Вокзальной, развозя бесплатные продукты, волонтеры обнаружили под забором обессилевшую пожилую женщину.Михаил Мойсеянчик, волонтёр, участник акции #МыВместе: «Довели её до дома, вручили продуктовую помощь. Всё со слезами на глазах. Кинули клич в социальных сетях, бабушке собрали еду. Взяли её под шефство. Сейчас с ней всё хорошо. Волонтёры регулярно с ней созваниваются».В нашей области помощь волонтёров в эпоху коронавируса получили 25 тысяч человек. Штаб движения, как и в других регионах, свёрнут. Но уже организован клуб проекта #МыВместе. А символом движения стали апельсины - символ солнца и здоровья, а также оранжевые нити. Знак того, что судьбы переплетены. И тот, кому остро нужна помощь, иногда совсем рядом.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Пандемия коронавируса идёт на спад, однако, добрые дела продолжаются. Общероссийское движение #МыВместе в нашем регионе, уже в ином формате, по-прежнему ждёт волонтёров».Мария Платанюк, Илья Хлудов«Вести-Владимир»