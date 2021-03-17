Минэкономразвития предложило сократить количество моногородов с 321 до 163.

Минэкономразвития предложило сократить количество моногородов с 321 до 163. А средства от экономии направить на поддержку поселений с менее устойчивым финансовым развитием.Напомним, во Владимирской области 7 моногородов - Вязники, Гороховец, Камешково, Кольчугино, Курлово, Меленки и поселок Ставрово. На протяжении 10 лет им оказывалась целевая поддержка. Как удалось выяснить депутату Госдуму Игорю Игошину, под угрозой исключения из списка Вязники, Меленки и Ставрово. Он уверен, этот вопрос нельзя принимать в одностороннем порядке.- На этой неделе состоится заседание экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы. Планирую принять участие в его работе и доказывать необходимость сохранения статуса за всеми семью моногородами региона для их дальнейшего развития. Согласен с позицией коллег по парламенту: формирование перечня происходило по заявкам субъектов, и соответственно, его пересмотр также должен происходить с их участием через публичное обсуждение.