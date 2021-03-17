Подробно о фестивале в интервью “Вестям” рассказал Александр Герасимов, директор открытого российского фестиваля анимационного кино.

Сегодня в Суздале уже в очном формате начнет работу 26-ой фестиваль анимационного кино. Центральным местом встреч и показов станет зрительный зал ГТК .Напомним, что все фестивальные просмотры бесплатны и открыты для посетителей. На конкурс представлены 96 работ - это полнометражные мультфильмы, работы прикладной антмации, фильмы-дебюты и эпизоды сериалов, студенческие работы и короткометражки. Торжественная церемония открытия сегодня начнется в 19 часов. А более подробно о фестивале в интервью “Вестям” рассказал Александр Герасимов, директор открытого российского фестиваля анимационного кино.