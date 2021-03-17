В списке обладателей награды - 163 врача, 189 сотрудников среднего медперсонала и 40 человек из состава младшего.

Во Владимирской области в 2021 году 392 медика получат медали Орлова «За медицинскую доблесть» и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Сипягин.Выплаты будут произведены поквартально, в три этапа.Среди обладателей награды - 163 врача, 189 сотрудников среднего медперсонала и 40 человек из состава младшего.Напомним, что медаль «За медицинскую доблесть» в регионе в конце 2020 года.