Добавим, что 16 358 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из костромских больниц ещё 35 человек. Скончались от ковида - 372 костромича.

Ещё 39 жителей Костромской области за минувшие сутки заразились коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает федеральный портала стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 19057 заболевших.Статистика формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 16358 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из костромских больниц ещё 35 человек. Скончались от ковида - 372 костромича.