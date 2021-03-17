Полицейские установили, что подозреваемые получили крупную партию наркотиков от неизвестного и расфасовали наркотическое средство для дальнейшего распространения на территории Московского региона...

«Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по г. Москве при поддержке бойцов ОСН «Гром» задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате отработки оперативной информации сотрудниками полиции были задержаны 23-летний приезжий мужчина и 22-летняя приезжая женщина. В ходе обыска их жилища, расположенного в Московской области, было обнаружено 272 свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой более 500 граммов.Полицейские установили, что подозреваемые получили крупную партию наркотиков от неизвестного и расфасовали наркотическое средство для дальнейшего распространения на территории Московского региона.Следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31