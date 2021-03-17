Идея похудеть становится особенно навязчивой с приходом весны. Мечтая побыстрее сбросить лишние килограммы, мы не задумываемся, что сначала организм нужно подготовить. Как худеть

Идея похудеть становится особенно навязчивой с приходом весны. Мечтая побыстрее сбросить лишние килограммы, мы не задумываемся, что сначала организм нужно подготовить. Как худеть правильно? И чем опасно экстремальное похудение?