Рассматриваются два варианта размещения монумента: на улице Луначарского и на улице Мира – между обладминистрацией и зданием арбитражного суда.

Жители Владимира выберут место для установки памятника великому князю Андрею Боголюбскому. Рассматриваются два варианта размещения монумента: на улице Луначарского и на улице Мира – между обладминистрацией и зданием арбитражного суда.В Белом доме уверены, что в последнем случае в сочетании со сквером имени 75-летия Владимирской области образуется единый ансамбль. Через дорогу расположен парк у ДДЮТ, который планируют привести в порядок.«Это позволит создать единое культурное пространство, в которое отлично впишется мемориал», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.Жителям областного центра на выбор будут предложены оба варианта. Голосование пройдёт на официальном сайте владимирской мэрии. Его планируется завершить к началу мая.Далее власти планируют провести повторный конкурс на проект памятника. По мнению рабочей группы, выбранный в 2012 году вариант не впишется в вышеуказанные территории.