В деревне Селино Меленковского района 56-летний мужчина убил двух человек и сжёг их тела. Жуткая история произошла в марте 2019 года. Мужчина пришёл в гости к трём товарищам. Все они распивали

В деревне Селино Меленковского района 56-летний мужчина убил двух человек и сжёг их тела. Жуткая история произошла в марте 2019 года. Мужчина пришёл в гости к трём товарищам. Все они распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчины повздорили, 56-летний житель Мурома схватил нож и ударил в грудь хозяина дома. Потерпевший мужчина скончался на месте. Затем