Повторный отбор проб питьевой воды от 10 февраля также показал превышения показателей по жесткости.

Прокуратура Владимирской области ответила на запрос депутата Заксобрания Антона Сидорко по обеспечению жителей Лакинска качественной питьевой водой.Как сообщило надзорное ведомство, 11 января был произведен отбор проб питьевой воды, поступающей в квартиры и дома лакинцев с нового водозабора, открытого 9 декабря 2020 года. Было выявлено несоответствие качества воды по цветности, жесткости и содержанию железа. По итогам проверки руководителю МУП «Водоканал» внесено представление, директора оштрафовали на 2 тысячи рублей.«Водоканал» в целях улучшения качества воды установил сливные краны и запорную арматуру для промывки водопроводных сетей, которая периодически будет выполняться до полного устранения нарушений.Повторный отбор проб питьевой воды от 10 февраля также показал превышения показателей по жесткости. В отношении директора «Водоканала» начато административное производство. При этом привлечь к ответственности «Водоканал» за поломанные из-за излишней жесткости воды бытовые приборы может только суд, сообщили в прокуратуре.Что касается перерасчета платы за воду, то за декабрь перерасчет составил 70%, за январь – 100%, за февраль – 36%, однако после очередного исследования качества воды в марте процент перерасчета может быть пересмотрен.Напомним, после сдачи нового водозабора в декабре прошлого года, ценой более 10 миллионов рублей. С канистрами и бутылками они набирали воду на старом ключике. Последний месяц к нему выстраивалась очередь.