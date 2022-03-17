Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Петушинский район. В райцентре он оценил уровень готовности пункта временного размещения к приёму вынужденных переселенцев с Донбасса, ..

Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Петушинский район. В райцентре он оценил уровень готовности пункта временного размещения к приёму вынужденных переселенцев с Донбасса, развёрнутого на базе нового Центра спортивной борьбы. Сегодня переселенцев встречали на владимирском вокзале. Далее людей начали размешать в пунктах временного пребывания.Новый спортивный объект выбран площадкой для организации ПВР неслучайно: в нём есть вся необходимая для проживания инфраструктура, включая гостиничные номера. Имеются душевые, кафе, комната матери и ребёнка, а также медицинский кабинет. Гостей ждут не только медик, но и психолог, готовый помочь справиться с тревожностью и пережить такой сложный жизненный период.«Необходимо продумать каждую мелочь, максимально по возможности создать уют в пункте, предусмотреть всё, что связано с детьми», − обратился к руководству района Александр Авдеев.«Сегодня во Владимирскую область ожидается прибытие 300 беженцев. Их распределят по созданным в регионе пунктам временного размещения. Мы готовы. Комфортно будет и детям, и взрослым», − резюмировал глава региона.