Средства направлены в рамках программы 50 на 50.

Жители 13 сел и деревеь Владимирской области добровольно собрали 3,7 млн рублей на благоустройство. Аналогичную сумму добавит региональный бюджет. Постановление о выделении средств подписал врио губернатора Александр Авдеев.«Нужно всеми силами поддерживать активную гражданскую позицию по развитию своих населённых пунктов. Это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее», − подчеркнул глава региона.В пресс-службе обладминистрации уточнили на какие цели будут израсходованы почти 7,5 млн рублей: